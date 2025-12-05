Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter bei Einbruchsversuch entdeckt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am späten Donnerstagabend (04.12.2025) ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Firma in der Alten Eisenstraße in Freudenberg gekommen.

Gegen 22:30 Uhr verschafften sich drei bislang unbekannte Täter Zutritt zum Firmengelände. Bevor sie in die Räumlichkeiten eindringen konnten, wurden die drei Täter gestört und ergriffen die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Umfeld des Tatortes verlief ohne Erfolg.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell