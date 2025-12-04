PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Birlenbacher Hütte gekommen.

Ein 59-jähriger Suzuki-Fahrer wollte von der Breitscheidstraße nach links in die Birlenbacher Hütte abbiegen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 84-Jähriger Toyota-Fahrer aus der Birlenbacher Hütte nach rechts abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen verzog er aufgrund eines internistischen Vorfalls das Lenkrad nach links und kollidierte mit dem heranfahrenden Suzuki.

Der 84-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

