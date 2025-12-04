Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi
Siegen (ots)
Am Mittwochnachmittag (03.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Birlenbacher Hütte gekommen.
Ein 59-jähriger Suzuki-Fahrer wollte von der Breitscheidstraße nach links in die Birlenbacher Hütte abbiegen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 84-Jähriger Toyota-Fahrer aus der Birlenbacher Hütte nach rechts abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen verzog er aufgrund eines internistischen Vorfalls das Lenkrad nach links und kollidierte mit dem heranfahrenden Suzuki.
Der 84-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt.
Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.
