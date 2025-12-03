PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Renault Twingo - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (28.11.2025) ist es zu einem Diebstahl eines blauen Renaults in der Straße "An der Sommerseite" gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war das Fahrzeug vor einer Doppelgarage geparkt. Der Tatzeitraum kann von Donnerstagmorgen 10:30 Uhr bis Freitagmorgen 07:10 Uhr eingegrenzt werden.

Zur Tatzeit hatte der blaue Twingo das Kennzeichen SI-JS 407.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet unter der 0271/7099-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:32

    POL-SI: Einbruch in Anzhausen - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

    Wilnsdorf-Anzhausen (ots) - Am Dienstagabend (02.12.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Anzhausen gekommen. Zwischen 18:20 Uhr und 19:05 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Haus in der Straße Am Obstgarten in Anzhausen. Die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Das Kriminalkommissariat Siegen hat die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:31

    POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach zwei Einbrüchen in Deuz - #polsiwi

    Netphen-Deuz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (02.12.2025) in zwei Einfamilienhäuser in Netphen-Deuz eingebrochen. In der Zeit von 05:30 Uhr bis 17:40 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Einfamilienhaus im Jasminweg. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren