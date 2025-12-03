Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Renault Twingo - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (28.11.2025) ist es zu einem Diebstahl eines blauen Renaults in der Straße "An der Sommerseite" gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war das Fahrzeug vor einer Doppelgarage geparkt. Der Tatzeitraum kann von Donnerstagmorgen 10:30 Uhr bis Freitagmorgen 07:10 Uhr eingegrenzt werden.

Zur Tatzeit hatte der blaue Twingo das Kennzeichen SI-JS 407.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet unter der 0271/7099-0 um Hinweise.

