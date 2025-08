Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeieinsatz zum SonneMondSterne-Festival in Saalburg

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am kommenden Wochenende (08.-10.08.2025) findet in Saalburg zum 27. Mal das Festival "SonneMondSterne" in Saalburg-Ebersdorf statt. In den vergangenen Jahren zog die Musikveranstaltung täglich bis zu 40.000 Besucher an. Unter der Leitung der Landespolizeiinspektion Saalfeld werden bereits ab Mittwoch, dem 06.08.2025, Polizeikräfte aus ganz Thüringen in Saalburg und Umgebung im Einsatz sein, um für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sorgen. Trotz des großen Besucheraufkommens verliefen die bisherigen Festivals sehr friedlich.

Teilnehmende, die vor oder nach dem Partywochenende mit dem Auto oder Fahrrad unterwegs sind, sollten besonders auf ihre Fahrtüchtigkeit achten! Neben Verkehrskontrollen sind in und um das Festivalgelände auch Personenkontrollen durch uniformierte sowie zivile Einsatzkräfte möglich.

Wie auch in den Vorjahren wird in unmittelbarer Nähe des Festivalgeländes - am Wetteraweg auf dem Vorplatz der Turnhalle - eine mobile Polizeiwache rund um die Uhr besetzt sein, um Festivalbesuchern bei Hilfe- oder Anzeigenersuchen schnell zur Verfügung zu stehen. Zusätzlich werden mehrere Polizeiboote auf dem Bleilochstausee im Einsatz sein, um bei Bedarf schnell auf Gefahrensituationen am oder im Wasser reagieren zu können.

Da die Anreise erfahrungsgemäß bereits ab Mittwoch beginnt, ist auf den Zufahrtsstrecken zwischen den Autobahnanschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und möglichen Staus zu rechnen. Für die Anfahrt zum Festival wird empfohlen, aus Richtung Berlin kommend die Anschlussstelle Schleiz und aus Richtung München die Anschlussstelle Bad Lobenstein zu nutzen und anschließend der Beschilderung nach Saalburg zu folgen.

Die Polizei bittet alle Festivalbesucher, den ausgewiesenen Beschilderungen zu den Park- und Campingflächen zu folgen und den Anweisungen der zahlreichen Ordnungskräfte und Polizeibeamten Folge zu leisten. Fernreisenden, die weder das Festival noch die Stadt besuchen wollen, wird geraten, den Bereich Saalburg während des Veranstaltungszeitraums großräumig zu umfahren.

Eine gesonderte Mitteilung für Pressevertreter:innen mit den Kontaktdaten der Pressestelle der LPI Saalfeld erfolgt am Mittwoch, dem 06.08.2025.

