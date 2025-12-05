Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Rüttelplatte von Baustelle - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Aue) (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (03.12.2025) und Donnerstagmorgen haben unbekannte Diebe auf einer Baustelle in Bad Berleburg-Aue zugeschlagen.

Die Täter entwendeten eine Rüttelplatte in der Straße Am Kapplerstein, obwohl die Maschine durch die Schaufel eines Radladers gesichert war. Nach ersten Erkenntnissen versetzten die Diebe zunächst den Radlader, um dann die Rüttelplatte zu klauen.

Zeugenhinweisen zufolge könnte sich die Tat in der Nacht gegen kurz nach Mitternacht abgespielt haben, da Anwohner laute Geräusche wahrgenommen hatten.

Der Beuteschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Bei der Maschine handelt es sich um eine Wacker Neuson DPN 6555.

Weitere Hinweise zu den Tätern oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der 02751/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell