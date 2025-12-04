PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In Kreuztal sind unbekannte Täter am Mittwoch (03.12.2025) in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Liesewaldstraße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Wohnräume.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Tresor und Schmuck entwendet.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 12:06

    POL-SI: Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Mittwochnachmittag (03.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Birlenbacher Hütte gekommen. Ein 59-jähriger Suzuki-Fahrer wollte von der Breitscheidstraße nach links in die Birlenbacher Hütte abbiegen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 84-Jähriger Toyota-Fahrer aus der Birlenbacher Hütte nach rechts abzubiegen. Nach ersten ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:10

    POL-SI: Unbekannte entwenden Renault Twingo - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

    Siegen (ots) - Von Donnerstag auf Freitag (28.11.2025) ist es zu einem Diebstahl eines blauen Renaults in der Straße "An der Sommerseite" gekommen. Ersten Erkenntnissen nach war das Fahrzeug vor einer Doppelgarage geparkt. Der Tatzeitraum kann von Donnerstagmorgen 10:30 Uhr bis Freitagmorgen 07:10 Uhr eingegrenzt werden. Zur Tatzeit hatte der blaue Twingo das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren