Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach erfolgreicher Fahndung: Vermisstes 12-jähriges Mädchen ist wieder da #polsiwi

Siegen (ots)

Die Suche nach der seit dem 29.11.2025 vermissten 12-Jährigen ist heute erfolgreich beendet worden.

Die Polizei berichtete am Montag davon, dass das Mädchen entgegen bestehender Absprachen nicht in ihre Jugendeinrichtung zurückkehrte. Seitdem fahndete die Polizei öffentlichkeitswirksam nach dem Mädchen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6170060

Eine aufmerksame Zeugin erkannte das Mädchen am gestrigen Nachmittag (05.12.2025). Alarmierte Polizeikräfte konnten die 12-Jährige im Bereich der Siegener Innenstadt antreffen. Sie nahmen das Mädchen mit zur Dienststelle nach Weidenau. Das Mädchen wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell