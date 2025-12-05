Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: 68-Jährige prallt mit PKW in abbiegendes Fahrzeug - #polsiwi
Burbach (ots)
Auf der B 54 bei Burbach-Lippe sind am Donnerstagabend (04.12.2025) vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Ein 42-Jähriger befuhr gegen 18:30 Uhr die B 54 in Richtung A45. Dahinter befand sich eine 68-Jährige mit ihrem PKW.
Auf Höhe der Einmündung zur L723 wollte der 42-Jährige auf die Landstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Mann verkehrsbedingt bremsen. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte die 68-Jährige stark und fuhr in das Heck des stehenden PKW.
Der 42-Jährige sowie seine 29-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die 68-Jährige sowie ihr 36-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt.
Der Fahrstreifen Richtung Autobahn war für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.
