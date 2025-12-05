PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 68-Jährige prallt mit PKW in abbiegendes Fahrzeug - #polsiwi

Burbach (ots)

Auf der B 54 bei Burbach-Lippe sind am Donnerstagabend (04.12.2025) vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Ein 42-Jähriger befuhr gegen 18:30 Uhr die B 54 in Richtung A45. Dahinter befand sich eine 68-Jährige mit ihrem PKW.

Auf Höhe der Einmündung zur L723 wollte der 42-Jährige auf die Landstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Mann verkehrsbedingt bremsen. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte die 68-Jährige stark und fuhr in das Heck des stehenden PKW.

Der 42-Jährige sowie seine 29-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die 68-Jährige sowie ihr 36-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt.

Der Fahrstreifen Richtung Autobahn war für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

