Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht flüchtigen PKW nach Verkehrsunfall auf der Umweltspur - #polsiwi

Weidenau (ots)

Am Samstagnachmittag (06.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Umweltspur gekommen.

Gegen 16:30 Uhr war ein Bus von Weidenau über die Umweltspur in Richtung Siegen unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein schwarzer BMW-SUV mit Kölner Kennzeichen auf der regulären Spur, ebenfalls in Richtung Siegen. Auf Höhe der Einmündung "In der Herrenwiese" zog der BMW unvermittelt vor den Bus und bog nach rechts ab. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der BMW unerlaubt vom Unfallort. Ein 48-jähriger Businsasse wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

