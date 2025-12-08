Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 12-jähriges Mädchen in Hilchenbach angetroffen - #polsiwi

Siegen/Hilchenbach (ots)

Die 12-Jährige, die seit Samstagnachmittag aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück abgängig war, ist wieder da. Sie wurde in der Nacht zu Montag (08.12.2025) in Hilchenbach angetroffen.

Polizeibeamte nahmen das Mädchen zunächst mit auf die Wache in Weidenau. Anschließend kehrte sie in die Erndtebrücker Einrichtung zurück.

