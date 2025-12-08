PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Kiosk von Realschule ein - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Von Donnerstag (04.12.2025) auf Freitag (05.12.2025) sind unbekannte Täter in den Kioskraum der Realschule in Bad Berleburg eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten in der "Hermann-Böttger-Straße". Im Inneren des Raumes wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Sie entwendeten Bargeld. Im angrenzenden Hausmeisterraum beschädigten die Täter Büromöbel. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 400 Euro.

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

