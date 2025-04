LPI-SHL: Fahrradunfall mit verletztem Kind

Vachdorf (ots) - Am Samstag gegen 18.00 Uhr ereigente sich in Vachdorfein Verkehrsunfall. Der 15jährige Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr in Richtung Leutersdorf und bog nach links in die Straße "Mündel" ab. In diesem Moment überholte ein schwarzer Pkw Mercedes das Kleinkraftrad und stieß mit diesem zusammen. Hier kamen der Fahrer sowie sein 14jähriger Sozius zu Fall und verletzten sich leicht. Am Kleinkraftrad ...

mehr