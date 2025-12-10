PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Ladengeschäft - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Dienstag (09.12.2025) auf Mittwoch (10.12.2025) ist es zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Sandstraße gekommen. Die Täter flüchteten anschließend mit einem PKW in Richtung Kreuztal.

Gegen 02:30 Uhr fiel Zeugen ein Auto auf, welches mit laufendem Motor im Bereich der Sandstraße stand. Auffällig war auch, dass sich im PKW eine maskierte Person befand. Kurze Zeit später kamen laut Zeugenaussagen weitere maskierte Personen aus dem Kunstweg angerannt und stiegen in das Auto. Dieses fuhr in Richtung HTS weg.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen Einbruch in einen Handyladen fest. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Im Inneren des Geschäfts durchwühlten sie sämtliche Schränke.

Ein weiteres Einsatzfahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung das Fluchtfahrzeug auf der HTS in Richtung Kreuztal feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter das Auto auf der HTS verlassen und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die weitere Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Auffinden der Täter. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Höhe der Tatbeute konnte bisher nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 14:20

    POL-SI: Leblose Person in Eiserfeld aufgefunden - #polsiwi

    Siegen-Eiserfeld (ots) - Am Dienstagmorgen (09. Dezember) hat eine Fußgängerin eine leblose, männliche Person in Eiserfeld aufgefunden. Gegen 06:45 Uhr erhielt die Polizei Siegen-Wittgenstein einen Anruf von der Frau. Diese war zu Fuß auf dem Fußweg unterwegs, der parallel an der Sieg verläuft. Dabei sah sie eine leblose Person neben dem Weg liegen. Der vor Ort eingesetzte Notarzt konnte kurze Zeit später nur noch ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:41

    POL-SI: Diebstahl mit Computerbetrug - Polizei sucht zwei Tatverdächtige - #polsiwi

    Neunkirchen (ots) - Die Polizei Siegen-Wittgenstein fahndet nach zwei Tatverdächtigen, die aufgrund eines Diebstahls mit anschließendem Computerbetrug gesucht werden. Zwei bislang unbekannte Männer haben am 26.04.2024 Bankkarten entwendet und anschließend an einem Geldausgabeautomaten in Neunkirchen Bargeld abgehoben. Die Tatzeit kann auf 11:50 Uhr bis 12:05 Uhr ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:59

    POL-SI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Burbach - #polsiwi

    Burbach (ots) - Am Montagnachmittag (08.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L730 in Burbach gekommen. Eine 52-jährige Mini-Fahrerin war gegen 15:20 Uhr über die L730 in Richtung Oberdresselndorf unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 46-jähriger Audi-Fahrer die Strecke in die entgegenkommende Richtung. Während der Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren