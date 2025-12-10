Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Ladengeschäft - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Dienstag (09.12.2025) auf Mittwoch (10.12.2025) ist es zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Sandstraße gekommen. Die Täter flüchteten anschließend mit einem PKW in Richtung Kreuztal.

Gegen 02:30 Uhr fiel Zeugen ein Auto auf, welches mit laufendem Motor im Bereich der Sandstraße stand. Auffällig war auch, dass sich im PKW eine maskierte Person befand. Kurze Zeit später kamen laut Zeugenaussagen weitere maskierte Personen aus dem Kunstweg angerannt und stiegen in das Auto. Dieses fuhr in Richtung HTS weg.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen Einbruch in einen Handyladen fest. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Im Inneren des Geschäfts durchwühlten sie sämtliche Schränke.

Ein weiteres Einsatzfahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung das Fluchtfahrzeug auf der HTS in Richtung Kreuztal feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter das Auto auf der HTS verlassen und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die weitere Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Auffinden der Täter. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Höhe der Tatbeute konnte bisher nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell