Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Leblose Person in Eiserfeld aufgefunden - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am Dienstagmorgen (09. Dezember) hat eine Fußgängerin eine leblose, männliche Person in Eiserfeld aufgefunden.

Gegen 06:45 Uhr erhielt die Polizei Siegen-Wittgenstein einen Anruf von der Frau. Diese war zu Fuß auf dem Fußweg unterwegs, der parallel an der Sieg verläuft. Dabei sah sie eine leblose Person neben dem Weg liegen. Der vor Ort eingesetzte Notarzt konnte kurze Zeit später nur noch den Tod der augenscheinlich jungen Person feststellen.

Die Siegener Kriminalpolizei übernahm sofort die weiteren Ermittlungen. Die Identität des Toten stand zunächst nicht fest. Mittlerweile ist jedoch klar, dass es sich um einen Jugendlichen aus dem Kreisgebiet handelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Todesursache steht bislang aber noch nicht eindeutig fest. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Leichnam. Eine Obduktion zur abschließenden Klärung wird durchgeführt, ein Termin hierfür steht allerdings derzeit noch nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

