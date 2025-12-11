PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter brechen in Firma ein und entwenden zahlreiche Dinge - #polsiwi

Hilchenbach (OT Lützel) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.12.2025) sind unbekannte Täter in eine Firma in Hilchenbach-Lützel eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen waren drei Männer zwischen 23 Uhr und 3 Uhr auf dem Firmengelände in der Straße "An den Weißen Steinen" unterwegs.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle und entwendeten anschließend unter anderem Hunderte Liter Dieselkraftstoff, Werkzeuge und Kupfermaterialien.

Hinweise zur Identität der Täter gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei in Kreuztal unter der 02732/909-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

