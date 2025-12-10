Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 24-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend (09.12.2025) in Kreuztal-Kredenbach hat die Polizei einen 24-Jährigen gestoppt, der ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs war.

Gegen 23.30 Uhr trafen die Beamten in der Straße "Auwiese" einen gelben Daihatsu im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer des Autos keinen Führerschein besitzt. Die weitere Kontrolle ergab außerdem Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 24-jährigen Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Doch damit nicht genug. Bei der Überprüfung des PKW fiel auf, dass dieser außer Betrieb gesetzt war. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen entstempelt und gehörten zu einem anderen Auto.

Der 24-Jährige wurde zur Blutentnahme mit zur Wache Kreuztal genommen und der PKW wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell