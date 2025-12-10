PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 24-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend (09.12.2025) in Kreuztal-Kredenbach hat die Polizei einen 24-Jährigen gestoppt, der ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs war.

Gegen 23.30 Uhr trafen die Beamten in der Straße "Auwiese" einen gelben Daihatsu im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer des Autos keinen Führerschein besitzt. Die weitere Kontrolle ergab außerdem Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 24-jährigen Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Doch damit nicht genug. Bei der Überprüfung des PKW fiel auf, dass dieser außer Betrieb gesetzt war. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen entstempelt und gehörten zu einem anderen Auto.

Der 24-Jährige wurde zur Blutentnahme mit zur Wache Kreuztal genommen und der PKW wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:29

    POL-SI: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Polizei sucht flüchtigen PKW - #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Dienstagmorgen (09.12.2025) ist ein E-Scooter-Fahrer von einem PKW in der Leimbachstraße angefahren worden. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein 23-Jähriger war mit seinem E-Scooter über die Leimbachstraße in Richtung Kochs Ecke auf der rechten Fahrspur unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in die Sankt-Johann-Straße ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:37

    POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Ladengeschäft - #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Nacht von Dienstag (09.12.2025) auf Mittwoch (10.12.2025) ist es zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Sandstraße gekommen. Die Täter flüchteten anschließend mit einem PKW in Richtung Kreuztal. Gegen 02:30 Uhr fiel Zeugen ein Auto auf, welches mit laufendem Motor im Bereich der Sandstraße stand. Auffällig war auch, dass sich im PKW ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:20

    POL-SI: Leblose Person in Eiserfeld aufgefunden - #polsiwi

    Siegen-Eiserfeld (ots) - Am Dienstagmorgen (09. Dezember) hat eine Fußgängerin eine leblose, männliche Person in Eiserfeld aufgefunden. Gegen 06:45 Uhr erhielt die Polizei Siegen-Wittgenstein einen Anruf von der Frau. Diese war zu Fuß auf dem Fußweg unterwegs, der parallel an der Sieg verläuft. Dabei sah sie eine leblose Person neben dem Weg liegen. Der vor Ort eingesetzte Notarzt konnte kurze Zeit später nur noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren