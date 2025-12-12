Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall unter Alkoholeinfluss: 52-Jährige übersieht PKW - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In Wilnsdorf hat am Donnerstagnachmittag (11.12.2025) eine 52-Jährige einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht.

Die Frau befuhr gegen 17:35 Uhr die Straße "Elkersberg" bergab in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den von links kommenden PKW einer 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 52-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.

Die Frau kam daraufhin mit zur Polizeiwache in Siegen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell