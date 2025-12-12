Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Nach Verkehrsunfall in Freudenberg: Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang - #polsiwi
Freudenberg (ots)
Eine 15-Jährige ist am Donnerstagabend (11.12.2025) bei einem Verkehrsunfall in Freudenberg verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen war das Mädchen gegen 19:20 Uhr auf der Schulstraße in Fahrtrichtung der Straße "Hinter der Kirche" unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die 15-Jährige. Parallel soll ihr ein PKW entgegengekommen sein, der in Richtung Trulichstraße fuhr. Ob das Auto die Ursache für den Sturz des Mädchens war, ist noch unklar. Die 15-Jährige kam verletzt in die Kinderklinik.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang unter der 0271/7099-0.
