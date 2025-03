Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vermisster Hund Sam wieder aufgefunden

Nürnberg (ots)

Am Donnerstag (27. März) hat ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn in Gleisnähe in einem Gebüsch einen scheinbar verwahrlosten Hund entdeckt. Es handelte sich um den vermissten Boxer Sam. Die Besitzer haben ihren ausgehungerten und verletzten Hund in eine Tierklinik gebracht, wo er notoperiert wurde.

Donnerstag früh fand ein Bahnmitarbeiter in Gleisnähe im Bereich des Kohlhofs Nürnberg, im Gebüsch liegend, einen ausgehungerten und verletzten Hund. Der Mann kontaktierte den Besitzer des vermissten Boxers Sam (vgl. Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Nürnberg vom 27. März 2025). Der 53-Jährige eilte daraufhin zur beschriebenen Örtlichkeit und konnte nach längerer Suche seinen geschwächten und verletzten Hund auffinden. Sofort brachte der Mann seinen Hund in eine Tierklinik. Dort wurde er wegen einer entzündeten Wunde am Hinterbein notoperiert. Sobald er sich von den Strapazen erholt hat, darf er zu seinen Besitzern, die mehr als froh über den Ausgang der Geschichte sind, zurück.

