Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Randaliererin greift Polizeibeamte an und landet im Gewahrsam - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Donnerstagabend (11.12.2025) ist die Polizei in die Sohlbacher Straße nach Geisweid alarmiert worden. Zeugen hatten gegen kurz nach 21 Uhr eine Ruhestörung durch eine 36-Jährige gemeldet.

Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, beleidigte die Frau die Polizisten umgehend. Sie wurde zunehmend aggressiver und ging immer wieder auf die Beamten zu. Augenscheinlich stand sie dabei unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die 36-Jährige in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen und zur Wache trat die Frau immer wieder in Richtung der Polizisten und ließ sich nicht beruhigen. Sie biss einem Beamten in den Finger und trat einen weiteren Polizisten.

Insgesamt wurden drei Ordnungshüter bei dem Einsatz verletzt. Sie verblieben dienstfähig.

Die 36-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

