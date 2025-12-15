Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisste 12-Jährige in Siegen angetroffen - #polsiwi

Siegen (ots)

Die vermisste 12-Jährige, die seit Donnerstagmittag (11.12.2025) aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück abgängig war, ist am Sonntagnachmittag wohlauf in Siegen angetroffen worden. Gegen kurz nach 17 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die das Mädchen gesehen haben.

Die 12-Jährige kam zunächst mit zur Polizeiwache nach Weidenau.

Anschließend wurde sie durch Polizeibeamte in eine Jugendeinrichtung in Siegen gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell