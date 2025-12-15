PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sachbeschädigungen und Widerstand: 33-Jähriger fällt gleich mehrfach auf - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.12.2025) die Polizei in Weidenau beschäftigt.

Zeugen riefen gegen 01:30 Uhr auf der Leitstelle der Polizei an und machten Angaben über mehrere Personen, die in der Jahnstraße unterwegs waren und die Außenspiegel von mehreren PKW beschädigten. Die Beamten konnten vor Ort einen 33-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Nach ersten Erkenntnissen hatte er mindestens sechs Außenspiegel von Fahrzeugen abgetreten, die in der Jahnstraße geparkt waren. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass er eine Stunde zuvor bereits die Glaseinfassung einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße zerstört hat.

Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen leistete dieser Widerstand, beleidigte die Polizisten und schrie immer wieder lautstark herum. Er konnte in einen Streifenwagen und anschließend zur Wache gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Bei dem Einsatz wurde ein Polizist verletzt. Er verblieb dienstfähig.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

