Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwergkaninchen und Lenkbob geklaut -#polsiwi

Neunkirchen-Salchendorf / Hilchenbach (ots)

Zu zwei ungewöhnlichen Diebstählen ist es zwischen dem dritten Adventssonntag (14. Dezember) und dem gestrigen Montag gekommen. Ob es sich bei dem Diebstahl eines Zwergkaninchens und eines Lenkbobs um den Versuch handelte, noch schnell "günstig" ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen, ist nicht in Gänze bekannt.

In Neunkirchen-Salchendorf fiel am Montag (15. Dezember) den Besitzern des Zwergkaninchens auf, dass das Tier samt Häuschen, einer Decke sowie Futter weg war. Ein zweites Kaninchen, welches ebenfalls im Stall untergebracht war, befand sich noch in seiner Box. Am späten Montagabend erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine verdächtige Person im Bereich einer Neunkirchener Bankfiliale. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort eine 38-jährige Frau antreffen. Diese hatte zwei Tierboxen dabei, in denen sich jeweils ein Kaninchen befand. Bei einem Tier konnte die 38-Jährige glaubhaft versichern, dass sie die Besitzerin ist. Bei dem zweiten Tier hingegen bestanden Zweifel. Man nahm daher Kontakt zu den Haltern des entwendeten Kaninchens auf. Diese stellten mit Erstaunen fest, dass das zuvor geklaute Kaninchen wieder im Stall war, dafür aber das zweite Tier fehlte. Es klärte sich im weiteren Verlauf rasch auf, dass es sich bei dem zweiten aufgefundenen Kaninchen um das neu entwendete Tier handelte. Das süße Fellknäul konnte den glücklichen Besitzern wieder ausgehändigt werden. Warum die 38-Jährige die Diebstähle und die Austauschaktion durchgeführt hatte, verriet sie den Polizeibeamten nicht.

In Hilchenbach ist es einem 10-jährigen Jungen zu verdanken, dass der Diebstahl eines Bobs schnell aufgeklärt werden konnte. Der Junge hatte am Montagmorgen (15. Dezember) beobachtet, wie ein Mann einen Lenkbob, der vor dem Nachbarhaus abgestellt war und dort offenbar auf seinen ersten Schneeeinsatz wartete, vom Grundstück wegnahm, ihn schulterte und sich zu Fuß von dannen machte. Der 10-Jährige teilte die Beobachtungen umgehend seinem Vater mit, der anschließend die Polizei alarmierte. Diese konnte bereits wenige Minuten später den Mann samt Bob auf den Schultern in Tatortnähe antreffen. Der augenscheinlich unter Alkohol stehende 48-Jährige gab letztlich an, den Bob für sein Kind mitgenommen zu haben. Die Polizeibeamten nahmen ihn den Schlitten ab und händigten diesen den Besitzern aus. In beiden Fällen erwartet die Täter nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Sofern sie sich nun wohl oder übel noch Mal neu auf Geschenkesuche begeben müssen, wurde den Beiden eindringlich mit auf den Weg gegeben, die Suche nun legal durchzuführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell