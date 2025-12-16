Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stoppt 39-jährige Autofahrerin mit über 2 Promille und einen 30-jährigen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand -#polsiwi

Wilnsdorf / Neunkirchen (ots)

Am Montagabend (15. Dezember) ist eine 39-jährige Frau mit ihrem Audi TT auf der Bundesstraße B 54 in Schlangenlinien unterwegs. Die Polizeikontrolle ergibt, dass sie mit mehr als 2 Promille fuhr. Außerdem stoppte die Polizei einen 30-Jährigen mit seinem Nissan Qashqai. Der Mann stand unter Betäubungsmitteleinfluss.

Die Frau war gegen 20:20 Uhr von Obersdorf in Richtung Wilnsdorf unterwegs. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei, dass der graue / silberfarbene Audi Coupe in Schlangenlinie fuhr und dabei auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die eingesetzte Polizeistreife hielt den Audi bereits drei Minuten später an. Die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau pustete einen Atemalkoholwert von deutlich mehr als zwei Promille. Der Wagen wurde verschlossen abgestellt und die Beamten nahmen die 39-Jährige mit zur Polizeiwache. Dort erfolgte eine Blutprobe. Der Führerschein blieb auf der Wache, die Frau konnte nach Abschluss der Maßnahmen wieder gehen. Laut Zeuge kam es auf der Strecke zwischen Obersdorf und Wilnsdorf zu keinen konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

Bereits am Montagnachmittag (15:40 Uhr) wurde ein Handy zum Verhängnis des 30-jährigen Qashqai-Fahrers. Der Mann fiel nämlich einer Polizeistreife in Neunkirchen auf, als er während der Fahrt mit dem Handy in der Hand telefonierte. Die Beamten hielten daher den Nissan an. Bei der anschließenden Kontrolle des 30-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Drogenvortest fiel positiv aus. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache. Auch in diesem Fall erfolgte eine Blutprobe. Sowohl die 39-Jährige als auch den 30-Jährigen erwarten nun entsprechende Anzeigen. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die unsichere Fahrweise der 39-Jährigen auf der Strecke vor Obersdorf gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Die Polizei appelliert anlässlich der beiden Sachverhalte noch einmal eindringlich: "Alkohol oder Drogen haben nichts am Steuer zu suchen. Durch die daraus resultierende Fahruntüchtigkeit können gravierende Unfälle mit schlimmen Folgen passieren. Lassen Sie daher das Fahrzeug stehen, damit alle gesund nach Hause kommen."

