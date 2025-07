Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbruch in Einfamilienhaus mit derzeit noch unbekanntem Stehlgut - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

In der Zeit vom 25.07.2025 (Freitag, 12.00 Uhr) bis 26.07.2025 (Samstag, 13.00 Uhr) ist es in der Florapromenade zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Über mögliches Stehlgut könnend derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

In dem genannten Tatzeitrum drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichen Wertgegenständen. Ob und gegebenenfalls was der oder die Täter entwendeten, muss noch ermittelt werden. Zunächst suchen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich der Florapromenade zwischen er Königsberger Straße und der Elbinger Straße etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell