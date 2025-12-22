PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erst Ruhestörung, dann Randale - 33-Jähriger greift Polizisten an -#polsiwi

Siegen (ots)

Am späten Samstagabend (20. Dezember) ist es in der Kolpingstraße in einem Mehrparteienhaus zu einer Ruhestörung gekommen. Der 33-jährige Verursacher bedrohte zunächst Mitarbeiter des Ordnungsamtes, später griff er Polizeibeamten an. Letztlich kam der Mann in die Ausnüchterungszelle.

Aufgrund der Ruhestörung suchten zunächst zwei Mitarbeiter des Siegener Ordnungsamtes gegen 23:30 Uhr die Wohnung des 33-Jährigen auf. Dieser verhielt sich aggressiv und bedrohte die beiden Männer mit einem bereitgestellten Baseballschläger. Daraufhin zog man zwei Polizeistreifen zur Unterstützung hinzu. Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, öffnete der 33-Jährige die Tür, schrie die Beamten an, griff abermals nach dem neben der Tür bereitstehenden Baseballschläger und holte damit aus. Die Beamten setzten ihr Reizstoffsprühgerät ein und es gelang ihnen, den Mann festzuhalten und Handschellen anzulegen. Im weiteren Verlauf bespuckte er immer wieder die Einsatzkräfte und sperrte sich gegen seine Mitnahme zur Polizeiwache. Zudem beleidigte er fortwährend massiv die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam der Randalierer in die Gewahrsamszelle, wo er sich nach und nach beruhigte. Am nächsten Morgen kam er wieder auf freien Fuß. Bei dem Einsatz verletzten sich drei Polizeibeamte sowie der 33-Jährige leicht. Den Randalierer erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 18:10

    POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 12-jährigen Jungen aus Freudenberg - #polsiwi

    Freudenberg / Siegen (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach einem 12-jährigen Jungen, der seit dem gestrigen Donnerstagnachmittag (18. Dezember) aus einer Jugendeinrichtung in Freudenberg vermisst wird. Der Junge war in der jüngeren Vergangenheit bereits häufiger abgängig, konnte aber jedes Mal wieder aufgefunden werden beziehungsweise kehrte selbständig zurück. ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:25

    POL-SI: Erneuter Hasen-Diebstahl im südlichen Siegerland - #polsiwi

    Wilnsdorf (ots) - Nach den Diebstählen von Hasen in Neunkirchen-Salchendorf ist am Mittwoch (17.12.2025) bei der Polizei ein weiterer Fall angezeigt worden. Gegen späten Nachmittag meldete sich eine 40-jährige Frau. Sie gab an, dass zwischen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr ein Zwergkarnickel aus einem Stall in der Bergstraße in Wilnsdorf geklaut wurde. Der Stall stand im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren