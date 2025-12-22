Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mann schubst Seniorin zu Boden - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach (ots)

Bereits am vergangenen Mittwochnachmittag (17. Dezember) ist es im Umfeld des Einkaufszentrums in Dreis-Tiefenbach zu einer möglichen Körperverletzung zum Nachteil einer älteren Dame gekommen.

Die Polizei erhielt am Samstagnachmittag von dem Vorfall Kenntnis. Die Einsatzkräfte suchten die betroffene Seniorin in einem Siegener Krankenhaus auf. Hier schilderte die Frau, dass sie an dem besagten Mittwoch gegen 13:45 Uhr vom Discounter Lidl fußläufig über die Siegstraße (Gehrichtung Siegen) zu ihrer Wohnung gegangen sei. Dabei sei ihr ein Mann entgegengekommen. Dieser sei ihr direkt aufgefallen, da er ein helles / weißes Tuch vor seinem Gesicht gehabt habe, so dass nur seine Augen zu sehen gewesen seien. Er habe den Gehweg blockiert, so dass sie in Richtung Gehwegkante ausgewichen sei, um so um den Mann herumzugehen. Als sie sich neben ihm befunden habe, hätte der Mann sie im Oberkörperbereich gestoßen, so dass sie samt ihres Einkaufstrollis auf die Fahrbahn gestürzt sei. Der Mann sei einfach weiter in Richtung Netphen gegangen. Einige Autos wären um sie herumgefahren. Ein Autofahrer habe angehalten und gefragt, ob er helfen könne. Er sei dann aber auch weitergefahren. Die Seniorin rappelte sich wieder auf und ging weiter in Richtung Wohnanschrift. Bereits wenige Meter von dem Sturzort entfernt sei sie von einer Frau angesprochen worden, ob sie ihr helfen könne. Die Frau habe sie auch unbedingt nach Hause begleiten wollen, was die Seniorin aber nicht wollte. Schließlich habe die fremde Frau die nicht gewollte Begleitung abgebrochen, nachdem sie aber zuvor noch um zwei Euro für den Bus nachfragte. Die Unbekannte habe ihr während der Begleitung noch mitgeteilt, dass sie aus Pakistan käme und nun in Eckmannshausen wohne.

Wie sich erst im Nachgang herausstellte, hatte sich die ältere Dame bei dem Sturz nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Ob die unbekannte Frau tatsächlich im Zusammenhang mit dem Schubser steht, ist nicht bekannt und nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Seniorin kann die beiden Personen wie folgt beschreiben:

1. der männliche Schubser

- ca. 50 Jahre alt

- ca. 1.80m groß

- weißes Tuch dabei (ähnlich eines Trockentuchs)

2. die Frau

- normale Statur

- südländischer Phänotyp

- schwarze Haare

- dunkle Kleidung

- schwarzes Kopftuch

- deutsch mit Akzent

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Autofahrer, der angehalten hatte, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell