Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sonderkontrollen Alkohol und Drogen - Polizei stellte zahlreiche Verstöße fest -#polsiwi

Siegen / Netphen (ots)

In der vergangenen Woche fand eine europaweite Sonderkontrollwoche statt. Im Fokus der Polizei waren dabei Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Allein von Freitagabend bis Sonntagabend kam es zu insgesamt zwölf Verstößen.im Bereich Siegen und Netphen.

Negative Spitzenreiterin: Eine 55-jährige Peugeot-Fahrerin, die am helllichten Tag (Samstagmittag; 20. Dezember) über 3 Promille pustete.

Insgesamt zählte die Polizei sieben alkoholisierte Fahrzeugführende. In fünf Fällen war die Alkoholisierung so hoch, dass jeweils eine Strafanzeige die Folge war, in den beiden anderen Fällen erhielten die Betroffenen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Lkw-Fahrer stand sowohl unter dem Einfluss von Alkohol und von Betäubungsmitteln. In fünf weiteren Fällen führte die Verkehrskontrolle zu positiven Drogenvortests, so dass auch hier die Kontrollkräfte gegen die Betroffenen jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten.

Obwohl die Polizei und den letzten Wochen immer wieder in der Presse vor den Gefahren bei Alkohol und Betäubungsmitteln am Steuer hingewiesen und weitere Kontrollen angekündigt hat, erschreckt die Polizei das Ausmaß der Verstöße. Dennoch wird die Polizei nicht müde, an die Verkeh5rsteilnehmenden zu appellieren: "Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss wirken sich erheblich auf die Fahrtüchtigkeit aus. Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen führen oftmals gravierende Unfallfolgen, auch von Unbeteiligten. Daher: Hände weg vom Steuer, wenn Sie Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert haben."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell