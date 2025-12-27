Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten aufgrund Fahrbahnglätte -#polsiwi

Siegen / Netphen (ots)

Am zweiten Weihnachtsabend (26. Dezember) ist es in den Abendstunden zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten gekommen, bei denen Fahrbahnglätte eine Rolle gespielt hat.

Auf der HTS kollidierte gegen 19:30 Uhr der Toyota Yaris einer 29-jährigen Frau mit der Mittelleitplanke. Die junge Frau, die in Richtung Kreuztal unterwegs war, hatte in Höhe der Ausfahrt Geisweid aufgrund Fahrbahnglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Hierbei verletze sich die Frau und musste später mit einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Rettungswagen befand sich kurz hinter der 29-Jährigen auf der HTS. Die RTW-Besatzung schaltete sofort Blaulicht ein und sicherten die Unfallstelle ab. Anschließend wollten die Rettungskräfte die Frau im Rettungswagen behandeln. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein 47-Jähriger Audi-Fahrer von hinten kommend der Unfallstelle. Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Audi auf den Rettungswagen auf. Dadurch wurden die drei Rettungskräfte leicht verletzt, der 47-Jährige musste schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass zum Teil die Winterreifen des Audi abgefahren waren und kein ausreichendes Profil besaßen. Der Toyota und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden dürfte bei mindestens 26.000 Euro liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sperrte die Polizei die HTS in Richtung Kreuztal.

Einen weiteren Unfall mit einem Verletzten kam es gegen 21:38 Uhr auf der Landstraße L 728 zwischen Herzhausen und Eckmannshausen. Hier kam ein 55-jähriger Citröen-Fahrer in einer Linkskurve von der winterglatten Fahrbahn ab. Im angrenzenden Böschungsbereich überschlug sich der Wagen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann mit Sommerreifen unterwegs war. Bei dem Unfall verletzte sich der 55-Jährige trotz des Überschlags nur leicht. Der nicht mehr fahrbereite Citröen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Das Verkehrskommissariat hat in allen Unfällen die Ermittlungen aufgenommen.

Vor dem Hintergrund der Unfälle appelliert die Polizei: Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit kann es immer wieder zu winterglatten Fahrbahnen kommen. Rüsten Sie daher ihr Fahrzeug mit entsprechenden Winterreifen aus. Achten Sie auch auf eine ausreichende Profiltiefe. Der Gesetzgeber sieht mindestens 1,6 Millimeter vor. Für eine sichere Fahrt sollten die Winterreifen mindestens 4 Millimeter aufweisen.

