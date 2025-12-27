Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 75-Jähriger stürzt mit Pkw über zwei Meter tief in Flusslauf -#polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Mittag des ersten Weihnachtstages (25. Dezember) ist ein 75-Jähriger mit seinem Opel in einem Flussbett gelandet.

Gegen kurz nach 12:00 Uhr war der Senior mit dem Auto auf der Bahnhofstraße unterwegs. Als er in die Straße Zum Kurpark abbog kam er dort kurz nach dem Einmündungsbereich nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Brückengeländer.

Laut Zeugenaussage setzte der Crossland anschließend rückwärts, fuhr einen Bogen und dann erneut mit der Fahrzeugfront gegen das Geländer. Dieses Mal durchbrach der Wagen die Absperrung und stürzte anschließend gut 2,5 Meter tief in den schmalen betonierten Flusslauf.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um einen internistischen Notfall, gegebenenfalls in Kombinationen mit Medikamenteneinnahme handeln. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

