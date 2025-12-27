PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 75-Jähriger stürzt mit Pkw über zwei Meter tief in Flusslauf -#polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Mittag des ersten Weihnachtstages (25. Dezember) ist ein 75-Jähriger mit seinem Opel in einem Flussbett gelandet.

Gegen kurz nach 12:00 Uhr war der Senior mit dem Auto auf der Bahnhofstraße unterwegs. Als er in die Straße Zum Kurpark abbog kam er dort kurz nach dem Einmündungsbereich nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Brückengeländer.

Laut Zeugenaussage setzte der Crossland anschließend rückwärts, fuhr einen Bogen und dann erneut mit der Fahrzeugfront gegen das Geländer. Dieses Mal durchbrach der Wagen die Absperrung und stürzte anschließend gut 2,5 Meter tief in den schmalen betonierten Flusslauf.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um einen internistischen Notfall, gegebenenfalls in Kombinationen mit Medikamenteneinnahme handeln. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 10:51

    POL-SI: Diebe sahen es erneut auf Rüttelplatte ab -#polsiwi

    Bad Laasphe (ots) - In den letzten Wochen ist es im Kreisgebiet und darüber hinaus zu mehreren Diebstählen von Rüttelplatten gekommen. In der Stockwiese sahen es nun Diebe erneut auf eine Rüttelplatte ab. In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend (23. Dezember) und Donnerstagmorgen (25. Dezember) gelangten die Täter auf bislang nicht bekannte Weise auf ein umzäuntes Gelände der Stadt Bad Laasphe. Dort entwendeten sie ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 10:49

    POL-SI: Einbrecher werfen Gullideckel in Schaufenster -#polsiwi

    Siegen - Kaan-Marienborn (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (24. Dezember) haben Einbrecher mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Shisha-Stores eingeworfen. Gegen 03:17 Uhr gab es laut mehreren Zeugen einen lauten Knall in Kaan-Marienborn. Mehrere Täter gelangten gewaltsam durch Einwerfen der Schaufensterscheibe in das Ladeninnere eines Shisha-Stores in ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 10:44

    POL-SI: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

    Freudenberg-Niederheuslingen (ots) - Einen Tag vor Heiligabend (Dienstag, 23. Dezember) ist es in Niederheuslingen zu einem Wohnungseinbruch gekommen. In der Zeit zwischen 08:00 Uhr morgens und 19:30 Uhr abends gelangten Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus in der Landenbergstraße. Augenscheinlich durchsuchten der oder die Täter mehrere Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen haben die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren