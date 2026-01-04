PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 84-jähriger Mann aus Seelze vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hannover (ots)

Die Polizei in Seelze bittet bei der Suche nach einem vermissten 84-jährigen Mann aus Seelze die Bevölkerung um Mithilfe. Der Mann verließ am Samstag, 03.01.2026, gegen 11:30 Uhr mit seinem Pkw seine Wohnanschrift und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Aufgrund eines bestehenden Krankheitsbildes sowie seines untypischen Verhaltens kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Seelze stieg der 84-jährige Giesbert K. am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr in seinen schwarzen Audi A4 mit hannoverschen Kennzeichen und fuhr in unbekannte Richtung davon. Eine Verwandte nahm die Situation wahr, konnte ihn jedoch nicht mehr an der Fahrt hindern. Da der Mann im weiteren Verlauf nicht zurückkehrte, wurde er am späten Abend als vermisst gemeldet.

Die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein, die bislang nicht zum Auffinden des Vermissten führten. Aufgrund der Gesamtumstände, des bekannten Krankheitsbildes sowie der aktuell vorherrschenden Witterungsverhältnisse besteht die Sorge, dass sich der 84-Jährige in einer Gefahrensituation befinden könnte. Die Polizei fahndet daher öffentlich mithilfe eines Fotos nach Giesbert K. und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste ist etwa 1,78 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelblaue Daunenjacke sowie eine dunkelblaue Stoffhose. Möglicherweise ist er weiterhin mit seinem schwarzen Audi A4 unterwegs.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Seelze unter der Telefonnummer 05137 8270 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

