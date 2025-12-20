POL-PIZW: Einbruch in ein Mehrparteienhaus
Zweibrücken (ots)
Am Freitag den 19.12.2025 wurde zwischen 08:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Mehrparteienhaus in der Ixheimer Straße eingebrochen. Die Gesamtschadenshöhe kann derzeit nicht genauer beziffert werden. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Pirmasens übernommen und dauern derzeit noch an.
