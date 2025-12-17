Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bereits am Montag, 15.12.2025, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.45 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren gegen einen in der Landstuhler Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten, weißen PKW BMW 220i. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell