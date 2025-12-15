Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Pkw überschlägt sich - Fahrer alkoholisiert

Hornbach (ots)

Am späten Sonntagabend überschlug sich ein Pkw auf der B424 zwischen Hornbach und Althornbach. Der 46-jährige Fahrer kam aus Richtung Althornbach, als er um 23:20 Uhr die Kontrolle über sein Auto verlor. Grund für das Abkommen von der Fahrbahn war vermutlich eine nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit. Der Mann überschlug sich mit seinem Fahrzeug und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Er wurde durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit. Der Verunfallte zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die Polizeikräfte stellten bei dem Mann eine Alkoholisierung von knapp über einem Promille fest, weshalb ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde ebenso einbehalten. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell