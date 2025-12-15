PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Pkw überschlägt sich - Fahrer alkoholisiert

Hornbach (ots)

Am späten Sonntagabend überschlug sich ein Pkw auf der B424 zwischen Hornbach und Althornbach. Der 46-jährige Fahrer kam aus Richtung Althornbach, als er um 23:20 Uhr die Kontrolle über sein Auto verlor. Grund für das Abkommen von der Fahrbahn war vermutlich eine nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit. Der Mann überschlug sich mit seinem Fahrzeug und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Er wurde durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit. Der Verunfallte zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die Polizeikräfte stellten bei dem Mann eine Alkoholisierung von knapp über einem Promille fest, weshalb ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde ebenso einbehalten. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

  14.12.2025 – 08:31

    POL-PIZW: Ladendiebstahl im Adidas-Store des Fashion Outlet

    Zweibrücken (ots) - Am 13.12.2025, um 17:30 Uhr konnten zwei Ladendiebe bei Tatausführung durch den Sicherheitsdienst des Outlets gestellt werden. Die beiden 41- und 34-jährigen Männer entwendeten Bekleidungsartikel und eine Tasche im Gesamtwert von ca. EUR 350, steckten das Diebesgut in zwei mitgeführte Einkaufstüten und passierten den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Dabei wurden sie von den Mitarbeitern des ...

  14.12.2025 – 08:30

    POL-PIZW: Taschendiebstahl auf Weihnachtsmarkt

    Zweibrücken (ots) - Am 12.12.2025 kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Zweibrücker Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Frau. Unbekannte Täter entwendeten der Frau den Geldbeutel aus ihrer Handtasche, die sie über ihren mitgeführten Rollator gehängt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. EUR 450. |PIZW

  13.12.2025 – 09:58

    POL-PIZW: Diebstahl einer Geldbörse

    Zweibrücken (ots) - Am 12.12.2025 kam es um ca. 17:30 Uhr auf dem Gelände des Designer Outlet zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 66-jährigen Frau. Aufgrund einer größeren Menschenansammlung gelang es einem unbekannten Täter der Frau die Geldbörse, die sich in ihrer, auf ihrem Rollator abgestellten Einkaufstasche befand, zu entwenden. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 120.|PI ZW

