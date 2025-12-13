POL-PIZW: Diebstahl einer Geldbörse
Zweibrücken (ots)
Am 12.12.2025 kam es um ca. 17:30 Uhr auf dem Gelände des Designer Outlet zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 66-jährigen Frau. Aufgrund einer größeren Menschenansammlung gelang es einem unbekannten Täter der Frau die Geldbörse, die sich in ihrer, auf ihrem Rollator abgestellten Einkaufstasche befand, zu entwenden. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 120.|PI ZW
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell