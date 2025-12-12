POL-PIZW: Automaten aufgebrochen/Zeugen gesucht
Zweibrücken (ots)
Im Zeitraum Dienstag, 09.12.2025 bis Mittwoch, 10.12.2025 brachen bislang unbekannte Täter in der Pariser Straße aufgestellte Mystery-Automaten auf und entwendeten daraus aus mehreren Schließfächern diverse Pakete. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
