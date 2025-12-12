PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Automaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 09.12.2025 bis Mittwoch, 10.12.2025 brachen bislang unbekannte Täter in der Pariser Straße aufgestellte Mystery-Automaten auf und entwendeten daraus aus mehreren Schließfächern diverse Pakete. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

