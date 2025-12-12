POL-PIZW: Automaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 13.35 Uhr ereignete sich in der Steinhauser Straße an der Einmündung "Zum Funkturm" ein Verkehrsunfall als die 54-jährige Fahrerin eines PKW Toyota aus der Straße "Zum Funkturm" nach links in die Steinhauser Straße abbog und die Vorfahrt eines PKW Mercedes, der die Steinhauser Straße in Richtung Großsteinhausen befuhr, missachtete. Durch den Zusammenstoß der ...

