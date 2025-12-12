PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, in der Zeit von 15.05 Uhr bis 15.20 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Saarlandstraße, auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW Peugeot. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:05

    POL-PIZW: Kennzeichendiebstahl/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten bereits am Dienstag, 09.12.2025, vermutlich am späten Nachmittag in der Contwigerhangstraße an einem dort abgestellten LKW die beiden ZW-Kennzeichen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:04

    POL-PIZW: Sachbeschädigung/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Bereits in der Nacht von Dienstag, 09.12.2025 auf Mittwoch, 10.12.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter in der Gewerbestraße bei einem dort ansässigen Reifenhandel die Scheibe der Eingangstür. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 300. Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:35

    POL-PIZW: Unbekannte Täter versuchen Bagger zu stehlen/Die Polizei sucht Zeugen

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 05.12.2025 bis Dienstag, 09.12.2025 brachen bislang unbekannte Täter in der Pirmasenser Straße einen Bagger auf und versuchten diesen in Betrieb zu nehmen und damit wegzufahren, was offensichtlich misslang. Bei der missglückten Inbetriebnahme verursachten sie einen Schaden von ca. 5000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren