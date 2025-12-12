Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, in der Zeit von 15.05 Uhr bis 15.20 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Saarlandstraße, auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW Peugeot. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

