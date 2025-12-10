PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Unbekannte Täter versuchen Bagger zu stehlen/Die Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 05.12.2025 bis Dienstag, 09.12.2025 brachen bislang unbekannte Täter in der Pirmasenser Straße einen Bagger auf und versuchten diesen in Betrieb zu nehmen und damit wegzufahren, was offensichtlich misslang. Bei der missglückten Inbetriebnahme verursachten sie einen Schaden von ca. 5000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

