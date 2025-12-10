Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigungen an PKW/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Montag, 08.12.2025 auf Dienstag, 09.12.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter sowohl in der Eitersbergstraße als auch in der Weinbergstraße die Reifen an geparkten PKW, indem sie diese zerstachen. In der Eiterbergstraße wurde ein PKW Mercedes-Benz in der Weinbergstraße ein PKW VW angegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

