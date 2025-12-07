Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trickdiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt - Täter entwendet 400 Euro

Zweibrücken (ots)

Am 06.12.2025 wurde der Polizei gegen 16:59 Uhr ein Diebstahl auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt gemeldet. Die Geschädigte schilderte, dass ein etwa 50-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Tochter an ihrem Stand gegessen habe. Im Anschluss gab der unbekannte Täter an, Sammler von Geldscheinen zu sein und zeigte Interesse an weiteren Exemplaren. Die Standbesitzerin legte daraufhin mehrere 50-Euro-Scheine zum Vergleich auf die Theke. In einem Moment der Unaufmerksamkeit nutzte der Täter die Gelegenheit und entwendete mehrere Scheine im Gesamtwert von 400 Euro. Anschließend entfernte er sich unbemerkt vom Stand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Tatgeschehen machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell