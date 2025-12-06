POL-PIZW: Kraftfahrzeugdiebstahl
Zweibrücken (ots)
Am 05.12.2025 wurde im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 07:30 Uhr ein Peugeot Motorroller, welcher in der Dr.-Ehrensberger-Straße in Zweibrücken abgestellt war, entwendet. Es handelt sich um das Modell Jet Force in der Farbe blau/weiß. Der Zeitwert des Rollers beträgt etwa 500 Euro.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 in Verbindung zu setzen. |pizw
