POL-PIZW: Kraftfahrzeugdiebstahl

Am 05.12.2025 wurde im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 07:30 Uhr ein Peugeot Motorroller, welcher in der Dr.-Ehrensberger-Straße in Zweibrücken abgestellt war, entwendet. Es handelt sich um das Modell Jet Force in der Farbe blau/weiß. Der Zeitwert des Rollers beträgt etwa 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 in Verbindung zu setzen. |pizw

