Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Outlet-Centers - Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots)

Am 06.12.2025, im Zeitraum von 14:00 bis 19:00 Uhr, parkte ein Fahrzeughalter seinen schwarzen Audi A7 Sportback auf dem Parkplatz des Outlet-Centers in Höhe des Geschäfts Villeroy & Boch, auf einem der letzten Parkplätze in Richtung Kreisverkehr. Als das Center gegen 19:00 Uhr schloss und der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine erhebliche Beschädigung an der vorderen linken Stoßstange fest.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Audi kollidierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell