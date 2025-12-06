Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 04.12.2025, zwischen 23:17 Uhr und 23:25 Uhr, wurde ein Geschäftsraum einer SB-Waschanlage in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken durch zwei bislang unbekannte Täter aufgehebelt. Im Inneren wurde eine Geldkassette mit etwa 1000 Euro Bargeld entwendet. Die Zugangstür zum Gebäude wurde durch das aufhebeln beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631-369 15399 zu melden. |pizw

