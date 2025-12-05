Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Großsteinhausen (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025, im Zeitraum von 14.15 Uhr bis 16.45 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Hauptstraße ordnungsgemäß geparkten PKW VW Passat. Hierbei wurde der linke Außenspiegel am VW Passat beschädigt, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro entstand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

