POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf
Großsteinhausen (ots)
Am Donnerstag, 04.12.2025, im Zeitraum von 14.15 Uhr bis 16.45 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Hauptstraße ordnungsgemäß geparkten PKW VW Passat. Hierbei wurde der linke Außenspiegel am VW Passat beschädigt, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro entstand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell