Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Erneuter Diebstahl aus unverschlossenem PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 04.12.2025, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter am Unteren Hornbachstaden aus zwei unverschlossenen PKW, Opel Corsa und Seat Arosa diverse Wertgegenstände. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 in Verbindung setzen. Die Polizei Zweibrücken weist zum wiederholten Male daraufhin, dass Fahrzeuge zu verschließen und keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu belassen sind. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell