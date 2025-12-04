PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Autobatterie beim Einbruch ausgebaut

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet erneut zu einem Diebstahl aus einem Auto. Der 1er BMW war zum Tatzeitpunkt in der Pirmasenser Straße geparkt. Zwischen 20:30 Uhr und 8 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter den Wagen und entwendete daraus eine Autobatterie, sowie eine Taschenlampe und einen Schlüsselbund.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631-369 15399 zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

