Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Autobatterie beim Einbruch ausgebaut

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet erneut zu einem Diebstahl aus einem Auto. Der 1er BMW war zum Tatzeitpunkt in der Pirmasenser Straße geparkt. Zwischen 20:30 Uhr und 8 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter den Wagen und entwendete daraus eine Autobatterie, sowie eine Taschenlampe und einen Schlüsselbund.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631-369 15399 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell