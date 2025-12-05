POL-PIZW: Diebstahl eines Kennzeichenpaares/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet erneut zu einem Diebstahl aus einem Auto. Der 1er BMW war zum Tatzeitpunkt in der Pirmasenser Straße geparkt. Zwischen 20:30 Uhr und 8 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter den Wagen und entwendete daraus eine Autobatterie, sowie eine Taschenlampe und einen Schlüsselbund. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, ...

