POL-PIZW: Diebstahl eines Kennzeichenpaares/Zeugenaufruf
Zweibrücken (ots)
Am Donnerstag, 04.12.2025, in der Zeit von 07.20 Uhr bis 07.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter am Goetheplatz auf dem Parkplatz am Gestüt die beiden angebrachten PS-Kennzeichen an einem gelben PKW Citroen DS 3. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
