Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines Kennzeichenpaares/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025, in der Zeit von 07.20 Uhr bis 07.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter am Goetheplatz auf dem Parkplatz am Gestüt die beiden angebrachten PS-Kennzeichen an einem gelben PKW Citroen DS 3. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

  • 05.12.2025 – 11:59

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

    Großsteinhausen (ots) - Am Donnerstag, 04.12.2025, im Zeitraum von 14.15 Uhr bis 16.45 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Hauptstraße ordnungsgemäß geparkten PKW VW Passat. Hierbei wurde der linke Außenspiegel am VW Passat beschädigt, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro entstand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:58

    POL-PIZW: Erneuter Diebstahl aus unverschlossenem PKW/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, 04.12.2025, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter am Unteren Hornbachstaden aus zwei unverschlossenen PKW, Opel Corsa und Seat Arosa diverse Wertgegenstände. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen möchten sich bitte mit der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 21:05

    POL-PIZW: Autobatterie beim Einbruch ausgebaut

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet erneut zu einem Diebstahl aus einem Auto. Der 1er BMW war zum Tatzeitpunkt in der Pirmasenser Straße geparkt. Zwischen 20:30 Uhr und 8 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter den Wagen und entwendete daraus eine Autobatterie, sowie eine Taschenlampe und einen Schlüsselbund. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, ...

    mehr
