PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unfreiwillige Selbstanzeige: Vergessene Tasche im Regionalexpress enthält verbotenen Schlagstock

Stendal (ots)

Am 1. Dezember 2025 erhielt das Bundespolizeirevier Stendal kurz nach Mitternacht einen telefonischen Hinweis eines Reisenden. Dieser gab an, auf seiner Fahrt mit einem Regionalexpress von Berlin nach Stendal eine von ihm mitgeführte Tasche versehentlich im Zug zurückgelassen zu haben. Er bat um Unterstützung bei der Sicherung des Gepäckstücks, da der Zug sich bereits auf dem Weg in Richtung Stendal befand. Eine Streife begab sich daraufhin zum Hauptbahnhof Stendal, um den einfahrenden Zug in Empfang zu nehmen. Die Beamten durchsuchten den mitgeteilten Zugabschnitt und konnten das beschriebene Gepäckstück im hinteren Wagen ausfindig machen. Die Tasche war nicht verschlossen und ihr Inhalt daher unmittelbar sichtbar. Bei der Durchsicht stießen die Bundespolizisten auf einen ausziehbaren Schlagstock, der umgehend sichergestellt und für die weitere Sachbearbeitung dokumentiert wurde. Am frühen Vormittag suchte der mutmaßliche Eigentümer des Gepäckstücks das Revier in Stendal persönlich auf, um seine Tasche wieder in Empfang zu nehmen. Nach einer eingehenden Identitätsfeststellung und Prüfung der Besitzverhältnisse bestätigte sich, dass der 49-Jährige tatsächlich der rechtmäßige Inhaber war. Abschließend erhielt der Deutsche seine persönlichen Gegenstände zurück. Wegen des mitgeführten verbotenen Gegenstands sieht er sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz gegenüber.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Zugfahrt ohne Ticket endet mit Haft

    Stendal (ots) - Am Samstag, den 29. November 2025 fuhr ein 41-Jähriger mit dem ICE von Berlin nach Stendal, ohne einen erforderlichen Fahrschein vorweisen zu können. Da der Verdacht einer Betrugsstraftat bestand, wurde die Bundespolizei kontaktiert. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Stendal kontrollierte eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei um 08:50 Uhr den Deutschen. Bei der sich anschließenden ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 14:34

    BPOLI MD: Suche nach Katze führt zu Polizeieinsatz am Bahnhof Roßlau

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Freitagnachmittag, den 28. November 2025, erhielt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg eine Meldung der Notfallleitstelle Leipzig über mehrere Jugendliche, die sich unerlaubt im Gleisbereich am Bahnhof Roßlau aufhalten sollen. Eine Streife des Bundespolizeirevieres Dessau begab sich daraufhin umgehend zum nahegelegenen Bahnhof, an dem ein ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:39

    BPOLI MD: Unbefugtes Überschreiten der Gleise bringt Haftbefehl hervor

    Bahnhof Könnern (ots) - Eine Streife der Bundespolizei stellte am Mittwoch, den 26. November 2025 um 08:55 Uhr am Bahnhof Könnern einen Mann fest, der die dortigen Gleise am Bahnhof unbefugt überquerte. Bei der sich anschließenden Kontrolle des 30-Jährigen und dem Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei wurde festgestellt, dass gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren