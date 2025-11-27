Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unbefugtes Überschreiten der Gleise bringt Haftbefehl hervor

Bahnhof Könnern (ots)

Eine Streife der Bundespolizei stellte am Mittwoch, den 26. November 2025 um 08:55 Uhr am Bahnhof Könnern einen Mann fest, der die dortigen Gleise am Bahnhof unbefugt überquerte. Bei der sich anschließenden Kontrolle des 30-Jährigen und dem Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei wurde festgestellt, dass gegen den Deutschen seit Oktober 2025 die Untersuchungshaft seitens des Amtsgerichts Aschersleben angeordnet wurde. Er ist dringend einer Vielzahl an Straftaten unter anderem Hausfriedensbruch, Nötigung, Diebstahl, Bedrohung und Unterschlagung verdächtigt. Da der Mann nicht zur Hauptverhandlung im Oktober dieses Jahres erschien, wurde entsprechender Haftbefehl angeordnet. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten und nahmen ihn fest. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er zuständigkeitshalber der Landespolizei übergeben. Darüber hinaus erhält der Mann noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des unbefugten Aufenthalts innerhalb der Gleise.

