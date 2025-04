POL-EU: Kabelstränge von Baustelle entwendet

Weilerswist (ots) - In der Zeit von Montag, 14. April, 17.20 Uhr, bis Dienstag, 15. April, 11.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Scheune in der Verlängerung der Laurentiusstraße in Weilerswist ein. Ein am Eingangstor angebrachtes Vorhängeschloss wurde gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Inneren der Scheune entwendeten die Unbekannten insgesamt fünf Paletten mit über 300 Klappkisten sowie ein GPS-Gerät. Das GPS-Gerät war zuvor an einem in der Scheune untergestellten ...

mehr